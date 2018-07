Starbucks anuncia que eliminará las bombillas plásticas de sus productos para 2020

La cadena Starbucks anunció el lunes la eliminación de bombillas plásticas en sus 28.000 cafeterías de todo el mundo para 2020, convirtiéndose en la última compañía en unirse a un creciente movimiento global contra los artículos de plástico desechables.

Starbucks confirmó la decisión en Twitter después de varios meses de pruebas, especialmente en Gran Bretaña.

We’re removing plastic straws in our stores globally by 2020—reducing more than 1 billion plastic straws per year from our stores.

— Starbucks Coffee (@Starbucks) 9 de julio de 2018