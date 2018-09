Blanca Lewin reveló momentos en los que fue acosada

Blanca Lewin regresará a las teleseries en Pacto de Sangre, la nueva nocturna de Canal 13, luego de años alejada de ese formato.

Por esto, llegó como invitada a Síganme Los Buenos de Canal Vive, donde conversó con Julio César Rodríguez sobre variados temas, incluyendo uno que se ha tomado los medios de comunicación: la lucha contra el acoso sexual.

“Lo importante acá es justamente reflexionar y poder establecer un nuevo contrato de cómo nos relacionamos. Es eso. Ya nadie va a poder venir y hacer algún comentario pasado para la punta de nadie”, comenzó señalando en el episodio emitido la noche de este miércoles.

Ante esto, Rodríguez le señaló que el medio en el que ella trabaja es “medio machistín”, algo que ella confirmó: “Siempre. Por supuesto. Situaciones en que ya los camarógrafos tenían un léxico especial para referirse a las distintas partes de nuestros cuerpos, que no era muy grato y nunca fue muy grato, y siempre fue un problema. Eso ya no puede pasar, y no puedo volver a pasar nunca más. Y yo me alegro por eso”.

Sin embargo, sus declaraciones más fuertes llegaron cuando conversaban sobre el acoso callejero, donde aseguró que “¡las mujeres siempre hemos estado acostumbradas a que en la calle nos corran mano! O que, en la micro, un señor se masturbe al lado de una. A mí me tocó vivirlo de escolar. No es algo ‘¡oh, qué heavy!’. No. Nos pasa a todas las mujeres”.

En ese momento entregó detalles de este episodio que vivió en su adolescencia, revelando que el hombre estaba sentado al lado de ella y ella no podía salir del asiento, por lo que “nunca más me senté en el asiento de la ventana”.

Finalmente, relató la vez en que un hombre le ‘corrió mano’ mientras estaba en la feria: “Siento que me rozan. ‘Qué raro’, dije. ‘A lo mejor fue de casualidad, porque hay tanta gente’. Y después de nuevo. Y de repente lo veo hacerle lo mismo a otra mujer, a otra chica, mientras sacaba las naranjas el caballero”.

Como notó que la otra chica tampoco supo qué hacer porque no estaba segura si había sido casualidad, Lewin decidió enfrentar al hombre y exponerlo frente a los feriantes: “primero, le fui a preguntar a ella. ‘Oye, ¿te acaba de pasar esto?’. ‘¡Ay, sí!’, me dice. ‘Que bueno que me dices, porque yo pensé que había sido casualidad y no supe cómo reaccionar’. Y lo funé delante de todos”, concluyó.