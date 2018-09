El llanto de Hernán Arcil al detallar el bullying que sufre desde su llegada a Rojo

El bailarín oculta su tristeza cuando aparece en pantalla.

Hernán Arcil es uno de los bailarines más destacados que ha tenido “Rojo, el color del talento” y está peleando por un cupo a las semifinales del programa de talentos.

Luego de la presentación del jueves recién pasado, el artista se refirió al bullying que le hacen las personas que ven el programa. “Fue bacán botar todo el odio y esas cosas que te llegan sin pedirlas (…) Ha sido un día súper fuerte y lo he intentado llevar de la mejor manera (…) La gente desde sus casas o en redes sociales nos destruye”

“Me cansé de estar siempre feliz delante de la cámara cuando no estoy así”, el bailarín no pudo evitar la lágrimas, pero aseguró que ya no se preocupa por caerle bien a los televidentes.