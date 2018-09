¿Por qué Nacho Gutiérrez se rió cuando María Luisa Godoy anunció la misa las víctimas de Casa 212?

El viernes, durante el matinal de TVN María Luisa Godoy anunció los detalles de la misa que se efectuaría en memoria de las víctimas de Juan Fernández en la Catedral Metropolitana.

Sin embargo, en medio de la emoción se escucharon las risas de Ignacio Gutiérrez, que estaba en otra parte del estudio. Esta reacción provocó la indignación de muchos televidentes y familiares de las víctimas de la tragedia, entre ellas, la madre de Sylvia Slier.

Sylvia Muñoz, aseguró en conversación con Hola Chile que “TVN es el primer canal que debería llevar esta noticia en alto, porque fueron cinco personas que trabajaron mucho por este país ¿Qué le pasa a ese programa? ¿Por qué no hacen ese programa como corresponde? El respeto, la palabra es respeto, no hay respeto. Fue triste”

“La información la dice María Luisa, pero da la sensación de que la sorprendieron a ella. Dice que ‘si quiere recordar a nuestros compañeros, para que puedan asistir’. Ella se queda ahí, sin hablar frente a la cámara, y en seguida enfocan a Ignacio Gutiérrez que está muerto de la risa”, agregó la afectada madre.

Además, aseguró que TVN debió preparar algo más significativo y en conjunto con las familias. Cosa que no ocurrió.

Para contrastar, el matinal de La Red se contactó con Ignacio Gutiérrez para conocer su versión de la historia.

“No, yo no lo escuché, te lo digo súper en serio, ni siquiera sabía lo del tema del domingo (misa). Si quiere, de manera interna, todo lo que quiera, yo le podría ofrecer disculpas, me parece particular por algo que yo no he hecho, porque jamás haría una cosa así“, aseguró.

Además, agregó que “yo hablaría con ella de manera interna o pública, como ella quiera, pero yo no escuché eso y estaba en otro lugar del estudio con una situación que era ‘gánesela al toro’, que tú comprenderás que no viene a lugar de ponerse serio”.

Finalmente, reiteró que pese a que él no escuchó lo que decía María Luisa, “no por eso me voy a exculpar si quiere conversar conmigo”.