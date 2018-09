El desolador relato de veterinarios que revelaron qué es lo último que hacen las mascotas antes de morir

Las mascotas son parte importante de la familia, y lamentablemente hay veces en que sus dueños deben tomar la difícil decisión de terminar con su vida cuando los médicos no pueden hacer nada más por ellos.

Muchas personas prefieren no estar presentes cuando esto ocurre, dejando a su mascota sola con el veterinario. Sin embargo, el animal necesita la presencia de su familia.

Así lo reveló Jessi Dietrich, una usuaria en Twitter que le preguntó a su veterinario cuál es la parte más difícil de su trabajo, y la respuesta le rompió el corazón.

“Dijo que cuando tiene que sacrificar a un animal, el 90% de los dueños no quieren estar en la habitación cuando los inyecta, así que los últimos momentos del animales suelen ser que ellos buscan frenéticamente a sus dueños”, escribió.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don’t actually want to be in the room when he injects them so the animal’s last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me

— jessi dietrich (@jessi_dietrich) 27 de julio de 2018