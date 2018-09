Un 51% de los chilenos escucha música nacional

Un 51 por ciento de los chilenos declaró que escucha música hecha por artistas locales, según una encuesta realizada por GFK Adimark y encargada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes musicales (SCD).

La cifra aumenta en consideración al año 2013, antes que se implementara la ley del 20 por ciento de música chilena en radios, cuando los chilenos que escuchaban música nacional alcanzaban el 39 por ciento.

Según publica Radio Cooperativa, el 49 por ciento que no escucha música chilena, asegura que no lo hacen por su poca difusión y a que no saben dónde encontrarla.

La SCD además anunció la próxima edición del Día de la Música Chilena, que como cada año, se realizará el jueves 4 de octubre y habrá 23 escenarios y más de 40 artistas en vivo.

Algunos de los artistas que participarán son Palmenia Pizarro, Shamanes Crew, Javiera y Los Imposibles, Pascuala Ilabaca, Quilapayún, Mauricio Redolés, Vicente Cifuentes, Tiro de Gracia, Electrodomésticos, Saiko, Quique Neira, Fernando Milagros, Denise Rosenthal, entre otros.