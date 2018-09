La grave denuncia de Julia Fernández en el modelaje: "Me trataron de violar"

La brasileña le entregó un mensaje a las mujeres que están partiendo.

Julia Fernández se hizo conocida gracias a su aparición en Doble Tentación, pero antes ya tenía un destacada carrera de modelo en Brasil.

En dicho contexto, la brasileña habló con Glamorama y confesó que cuando estaba empezando en el modelaje, a sus 17 años, casi fue violada por un hombre mayor del mismo ambiente.

El sujeto “era mayor, mucho mayor… (…) La excusa sí, fue un contexto laboral. No pasó nada, pero muchas sí son víctimas. Gracias a Dios no me pasó, pero sí tuve que pelear ahí”.

“Las mujeres tienen que estar atentas, apoyarse las unas a las otras, juntarse y no tomar bebida del vaso de cualquiera. El discurso que tu mamá te dice todos los días cuando eras niña y tú no crees, es verdad”, agregó.