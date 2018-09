La mejor forma de escoger el marco de tus lentes ópticos

Hoy en día la visita al oftalmólogo pasa a ser mucho más que un chequeo médico para conocer la salud de tu vista. Va muy de la mano con una elección que a muchos les cuesta días de decisión: la elección de los marcos ópticos.

La variedad de éstos es enorme, más ahora que tienes la oportunidad de hacerlos a tu medida. No necesariamente debes quedarte con las opciones que te brinda el mercado, sino que puedes darles tu propia personalidad con Ray-Ban en GMO.

Cristales originales Ray-Ban en GMO

El estilo de los marcos de la famosa marca, además de una visión HD -mejorando contrastes de colores y definición de contorno de imágenes-, incluyen filtro de luz azul para no tener complicaciones ante las tantas horas frente las pantallas del celular y computador.

Desde ya puedes conseguirlos en tiendas GMO que puedes revisar en este link.

Elige tus cristales de acuerdo a la forma de tu cara

Para muchos puede ser un paso complicado, pero no es tanto como lo piensas. Las básicas son siete: redonda, en forma de corazón (triángulo invertido), triangular, cuadrada, rectangular, alargada y ovalada.

Si aún no prestas atención a cómo es la tuya, sólo debes sujetar tu pelo hacia atrás mientras te ves en el espejo. En caso de que no encuentres que se asemeje a un estilo en particular, no hay nada de malo. Es más, tendrás más opciones para escoger tus marcos.

Luego, debes comprender que los marcos complementan tu rostro

Este accesorio no sólo te ayudará a ver mejor, sino que incluso agregan estilo a tu look. Es acá donde tomamos lo que aprendimos en el punto anterior.

Si tienes cara redonda y de ángulos suaves, prefiere marcos con ángulos pronunciados, como cuadrados y rectangulares.

De ser cara redonda y rectangular, opta por modelos redondos u ovalados, así suavizas lo marcada de tu mandíbula. Trata de preferir aquellos que tienen bordes de metal o muy delgados, en tonos similares a los de tu piel.

Caras en forma de corazón lucen bien con marcos más anchos en la parte inferior; ojalá un poco más anchos que tu frente para equilibrar medidas.

En el caso contrario, caras triangulares, una muy buena opción son aquellos que dejan el lente semi al aire, o aquellos que tienen dos tonos (la parte superior más oscura que la inferior).

Por otro lado, quienes tengan un rostro alargado se les recomienda optar por marcos redondos o curvos, que atenúan el largo y enfatizan el ancho.

Y los rostros ovalados tienen la suerte de que pueden jugar con cualquier tipo de marco a su favor.

Otros consejos para tener en cuenta

También debes tener en cuenta el tamaño de tu rostro. Cuidado con que el marco sea muy grande o muy pequeño. Los primeros acaparan más atención que tu cara, y los segundos podrían verse demasiado raros.

El color de tus marcos también es un complemento esencial. Más allá de aconsejarte cuál color va mejor con tu tono de piel, acá lo que prima es la seguridad y estilo que quieras darle a este accesorio.

No olvides que todos estos son consejos y que finalmente eres tú quien tiene la decisión final. Más ahora con la opción de crearlos como tu quieras con los Cristales originales Ray-Ban en GMO.