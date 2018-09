La respuesta de Don Francisco a las denuncias de Natalia Valdebenito contra el Clan Infantil

La campaña para la Teletón de este año ya comenzó, lo que tiene a Don Francisco paseando por distintos canales para hablar de la colecta que se realizará el viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre.

Esta mañana llegó hasta el Mucho Gusto, donde no tardaron en preguntarle por la denuncia de abuso realizada por Natalia Valdebenito en contra del Clan Infantil de Sábado Gigante.

Cabe recordar que Luis Jara y José Miguel Viñuela, animadores del matinal, comenzaron su carrera televisiva en el Clan Infantil.

Cuando el periodista Rodrigo Herrera le preguntó cuál era su visión respecto a las acusaciones, Mario Kreutzberger señaló que “pasaron como 200 niños por el Clan Infantil, y no conozco puntualmente porque no ha dicho qué es. Así es que no sé cual es el hecho al que se refiere”.

Además, agregó que “me imagino que en 40 años tiene que haber habido alguna dificultad uno con otro, pero yo nunca supe de algo muy grave. Me imagino que una mamá que se enojó con un camarógrafo o con un productor. O que un niño se enojó con otro niño que consideró que fue perjudicado, eso es lo que conozco”.

Finalmente Herrera aseguró que “si pasó algo, que se denuncia y que se investigue no más, y la justicia verá lo que corresponde”, a lo que Don Francisco señaló que “ni siquiera eso. No hay ninguna acusación, es una cosa que no está clara. Ustedes le están dando más de lo que corresponde”.