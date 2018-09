Araceli Vitta denunció nuevo caso de abuso en el Clan Infantil de Sábado Gigante

Esta semana, Natalia Valdebenito causó revuelo tras revelar que existieron casos de abuso en el Clan Infantil de Sábado Gigante, del cual ella formó parte en la última generación.

La comediante aseguró a CNN Chile que “pasaron cosas que obviamente a todos los niños nos dejaron medio ‘no hago más esto"”, y aseguró que no puede denunciar los hechos porque ella no fue una de las víctimas.

En este contexto, Araceli Vitta llegó hasta el estudio de La Mañana de CHV, donde reveló nuevos antecedentes de lo ocurrido en el Clan Infantil, del que fue parte en los años 1984 y 1985.

La actriz inició asegurando que su experiencia en el espacio infantil fue hermosa y tiene los mejores recuerdos. “Jamás supe ni escuché de algún abuso. Era todo muy estricto (…) Éramos en su mayoría niños entre 10 y 12 años. No había mayor contacto con otros adultos”, señaló.

Sin embargo, un mensaje que recibió este martes a través del grupo de WhatsApp que tiene con sus ex compañeros del Clan Infantil cambió su percepción de las cosas.

“Dentro del chat de mis compañeros me enteré de que a uno de ellos sí le pasó algo, lo dijo en nuestro grupo. Le habían sucedido dos episodios de abuso (…) Ninguno de nosotros sabía”.

Si bien indicó que no le corresponde entregar mayores detalles, sí especificó que el supuesto abusador era parte del programa conducido por Don Francisco.

“Ni siquiera sospeché que eso pudiera pasar. Yo no tengo por qué poner en duda lo que le pasó cuando niño (…) Quedé helada. Jamás me lo habría imaginado. Empecé a hacer recuerdos de 35 años atrás (…) No me puedo hacer la tonta con algo como esto”, concluyó, recalcando la importancia de hablar sobre estos temas para evitar que se repitan estos casos.