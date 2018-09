El youtuber Germán Garmendia tuvo que pedir disculpas por sus comentarios misóginos sobre mujeres y violación

Uno de los youtubers más reconocidos a nivel mundial, el chileno Germán Garmendia, tuvo que pedir disculpas públicas después de que se volviera a hacer viral un video que grabó en el 2014 sobre el videojuego Beyond: Two Souls. Sus comentarios durante este contenido audiovisual indignaron a numerosos usuarios de Internet. Y esto fue lo que dijo…

En el 2014, el chileno grabó un video narrando su experiencia con el conocido juego, en el cual su personaje ficticio era una mujer. Ya dentro de la trama de Beyond: Two Souls, ella ingresaba a un bar y jugaba billar con otros personajes. Es aquí cuando German afirmó: “es la mejor forma de buscar ser violada, sinceramente. Si quieres ser violada, ándate a un bar sola. Y más usando una minifalda”.

Tras un par de minutos, el youtuber comentó nuevamente: “Okay, cosas que una mujer nunca tiene que hacer: Vestirse con una minifalda y salir a un bar, uno; ir sola, dos; ponerse a jugar billar donde obviamente levanta el trasero siempre y los hombres obviamente se calientan”.

Cuatro años después, Garmendia pidió disculpas por sus comentarios. “Quiero pedir disculpas a todas las personas que vieron y las que no vieron este video y que se sintieron ofendidas. Incluso las personas que no se sintieron ofendidas”, confesó.

“Lamento haber pensado en ese tiempo que algo podía llegar a ser cómico. Todo lo que dije es completamente asqueroso e ignorante. Perdón por no haberme dado cuenta hace cuatro años. Me avergüenzo que esas palabras hayan salido de mi boca, me gustaría regresar en el tiempo y no hacer esos comentarios”, continuó en el video.

“Esos 20 segundos, entre los 1.500 videos que he subido, no representan lo que soy y lo que pienso”, dijo.

Este es el video de sus disculpas…



¿Qué opinas?