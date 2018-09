Loreto Valenzuela contó su infernal testimonio de abuso sexual en “Primer Plano”

En el reciente capítulo de “Primer Plano”, la invitada más esperada de la noche fue la reconocida actriz Loreto Valenzuela, quien dejó al público presente y a Chile entero con el corazón en la mano después de su revelador e infernal testimonio de abuso sexual.

La actriz nacional asistió al programa de Chilevision para conversar sobre la acusación de abuso sexual que realizó en contra del director Raúl Osorio en la revista Ya de El Mercurio, el martes pasado. A este testimonio le agregó la terrible experiencia que vivió la ex esposa del acusado, la actriz Gloria Laso.

Loreto comentó que Raúl la acosó en reiteradas ocasiones mientras ambos trabajaron en la obra “Tres Marías y una Rosa”, proyecto en que el director humillaba al resto de las actrices, así como también se aprovechaba de su poder para abusar de Valenzuela.

Sin embargo, los detalles que entregó la actriz sobre Gloria no sólo impactaron a los animadores del espacio, sino que también a los televidentes, ya que Loreto señaló:“(Gloria) vivió una experiencia de horror estando casada con él (…) Esto lo voy a contar porque Gloria me lo autorizó”.

Confesó que Laso sufrió maltratos físicos por parte de Osorio. “Fue muy golpeada”, aseguró la actriz.

“Esto es muy atroz lo que les voy a contar, pero insisto, es porque Gloria me lo autorizó. Él dos veces seguidas la obligó a abortar, y a partir de eso Gloria quedó estéril”, continuó relatando Loreto Valenzuela.

La actriz dijo que el director afectó profundamente su vida laboral, y que en su momento no lo quiso denunciar porque no existía el contexto legal para esto. Así mismo, aseguró que guardó silencio porque las hijas de Osorio eran pequeñas; aunque se encargó de aclarar que no se irá a juicio por este caso. Pero, si él presenta alguna acción legal contra ella, se defenderá con todo porque aseguró que no le tiene miedo.