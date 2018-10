Pilar Cox saca la voz y habla sobre su diagnóstico y las entrevistas de sus hijos

Sigue la polémica tras la detención de Pilar Cox en una hostería de Providencia.

Este martes reapareció públicamente para dirigirse a la 19° comisaría de calle Miguel Claro para ir a buscar sus cosas.

La ex animadora de Canal 13 dio una entrevista a LUN donde habló sobre las declaraciones de sus hijos sobre su salud mental, asegurando que sufre de alcoholismo y bipolaridad: “Mis hijos son mi orgullo. Me contaron que Martín apareció en un matinal. ¿Viste cómo habla? Yo lo eduqué, pues. Él es muy correcto, un gentleman (caballero)”.

Sin embargo, no quiso seguir hablando sobre sus hijos, pero sí aseguró que lo que dijeron “está alejado de la realidad. Ahora vengo a un tema puntual, esto es lo importante”.

De acuerdo a LUN, Pilar aseguró que en la comisaría tenían sus cosas “confiscadas de forma ilegal, todas mis cosas, mi ropa que los encargados del hostal tiraron a la calle. Además, quiero hablar por los moretones que tengo en todo mi cuerpo producto del procedimiento que usaron en mi contra para sacarme del hostal”

Sin embargo, María Trinidad Pascual, mayor de Carabineros, dijo que “ella viene a ver la posibilidad de que le devuelvan sus cosas, parte del equipaje que dejó en la calle frente a la comisaría. Nosotros decidimos esperar un tiempo prudente para que ella viniera a retirarlas y las guardamos antes de mandarlas al juzgado de policía local de Ñuñoa”.

Finalmente, su ropa fue entregada en 6 bolsas, además de 3 maletas, 4 pasaportes y un joyero. “Yo no tenía mi ropa así”, reclamó, agregando que “¿cómo me las entregan así, esto es indigno”.

“No puedo recibir cosas que yo dejé en un hostal como corresponde. Me tiraron las cosas a la calle. Qué saco con recibir unas bolsas y una maleta asquerosa, toda manoseada, para vestirme con mi ropa sucia. Además, me falta un aro”, aseguró.

Además, asegura que en el hostal de donde fue expulsada aún quedan cosas de ella y quiere recuperarlas.

“Yo entré a ese lugar pagando, estaba al día. No tuve ninguna conducta negativa, jamás tuve un problema y me derivaron a una pieza en un ático que no fue por la que yo pagué”, afirmó-

Al llegar al lugar, le entregaron na boleta por 120 mil pesos de lo pagado por Pilar. “Yo vivo en hoteles porque me gusta vivir en hoteles”, finalizó.