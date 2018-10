Cómo preparar tu casa ante la llegada del verano

Aislar las ventanas en esta época del año es tan importante como la atención que les prestamos en invierno. Estos son los datos de DUSTINK.

Suele pasar que en los meses fríos del año nos preocupamos de sellar nuestras ventanas para evitar que el calor del interior de la casa no escape, ni entren pequeños flujos de aire. Sin embargo, ¿sabías que puedes hacer un aporte similar en el verano?

Aislar las ventanas del calor es fundamental, más aún si cuentas con un sistema de refrigeración como aire acondicionado, ventilador o enfriador, tanto en tu hogar como en oficina.

¿Qué pasa si no aíslo mis ventanas en verano?

No estarás rentabilizando tu inversión en los sistemas que mencionamos anteriormente. Con este procedimiento puedes evitar que los rayos solares incidan de forma directa sobre las ventanas, y disminuirás la temperatura de la habitación.

Si no aislas tu ventana, no ahorras en el consumo de tu factura eléctrica y no menor, hay que considerar que las que están hechas de aluminio alcanzan una temperatura más elevada que las de PVC.

Cómo funcionan las láminas de protección solar

También son conocidas como vinilo de protección solar o Control Solar. Tienen un revestimiento metálico por ambas caras y generan un efecto rebote con los rayos solares.

No sólo aportas a un ambiente más fresco, sino que además protege frente al deslumbramiento y decoloración de muebles y cortinas. No ocupan espacio adicional y se adaptan a cualquier tipo de ventana.

Además, tienen una duración de hasta 10 años, ya que su instalación es en la parte interior del vidrio. Perfecto para terrazas acristaladas y por otro lado, también son una inversión en invierno ya que ayudan a retener el calor, haciendo el papel contrario a lo que hacen en verano.

Para conocer más de su instalación, revisa los detalles de DUSTINK acá.