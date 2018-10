Yasmín Valdés confesó agresión sexual por parte de importante director de TVN

Yasmín Valdés visitó el late “Síganme los buenos”, donde habló de su carrera profesional y detalles de su vida personal.

Fue en este contexto donde sorprendió a Julio César Rodríguez al confesar que vivió abusos sexuales siendo niña e incluso cuando trabajó en TVN.

La modelo y actriz comenzó diciendo que en su época se normalizaba el abuso, por lo que “ni siquiera me parecía raro. Hoy en día me doy cuenta de que dejé pasar muchas cosas y los pasé por alto, porque en realidad no pensé que estaba mal”.

Su primera experiencia de abuso fue a los 7 años, mientras jugaba en una plaza cuando “pasó un tipo; me dice ‘oye, qué lindo tu vestidito’. Me levanta el vestido y me metió las manos”, reveló.

El abusador resultó ser un vecino, “un doctor que estaba medio trastocado con el tema sexual, con su señora. Tenía un problema matrimonial, un divorcio, no tengo idea”, agregó.

“Yo esto no se lo conté a mi mamá como hasta tres años después. Desde ahí en adelante obviamente a mí me surge un problema con el tacto de mis órganos sexuales, porque te genera un shock”, confesó.

La actriz luego comentó que fue víctima de acoso laboral por parte de algunos directores de TVN: “Uno ya fallecido (…) y de otros personajes más que no sé si convendrá decir los nombres a estas alturas”.

Yasmín incluso detalló un episodio cuando la encerraron en una oficina y “me dicen ‘bueno, si tú quieres tener trabajo en la próxima teleserie, lo que tienes que hacer es lo que han hecho tal y tal’. Me nombra varias actrices que están hasta el día de hoy arriba”.

“Me da estos nombres y me dice: ‘¿Quieres estar como ellas? Ya sabes lo que tienes que hacer’, se baja el cierre y saca su aparato reproductor”, continuó

Esto habría ocurrido cuando tenía 24 años, y en el momento atinó a salir arrancando, pero la puerta estaba con pestillo, así que comenzó a gritar pidiendo ayuda. “La secretaria del canal, que era del área dramática, me ayudó. Abrió la puerta y salí. Y de ahí nunca más volví a trabajar en el canal”, concluyó.