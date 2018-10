Hija de Eduardo Bonvallet reveló detalles de las cartas que dejó su padre antes de morir

Este lunes fue el regreso de Katherine Salosny a la animación de No Culpes a la Noche luego de su breve suspensión de TVN tras haber sido detenida por conducir en estado de ebriedad.

La invitada principal del programa fue Daniela Bonvallet, la hija del fallecido futbolista y comentarista deportivo Eduardo Bonvallet.

A tres años de la trágica muerte del ex seleccionado, Daniela reveló detalles inéditos de los últimos días de su padre y cómo han sobrellevado su muerte como familia desde 2015.

Daniela aseguró que nunca esperaron que alguien que luchó contra el cáncer tomara la decisión de terminar con su vida. Sin embargo, “ahora estamos más tranquilos, pero fue muy violento y quedó un ambiente muy violento en la familia. Muchos se echaban la culpa, yo me sentía muy culpable porque era como la encargada de mi papá. Me sentí culpable”.

La hija de Bonvallet asegura que lo más complicado para ella ahora ha sido su alejamiento de su hermano Jean Pierre. “Me dolió que me haya culpado, porque fui la última que lo vi. Yo cargo con la culpa, pero que te lo digan, duele”, aseguró.

Sobre la muerte de su padre, para Daniela lo más doloroso fue hablar de las cartas que dejó su padre, donde supuestamente explicaba el por qué de su decisión de quitarse la vida: “Todas eran para mí. Era harta responsabilidad. Él confiaba demasiado en mí. Me las dejó y me decía que me preocupara de su casa, cosas así. Nada contra nadie”, explicó la mujer.

Al terminar el tema, Daniela comentó que una de las cartas era para su público y decía “ya no pude más”, y que evidenciaba su cansancio.