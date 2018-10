Mauricio Medina "El Indio" fue internado de urgencia debido a su diabetes

Es conocida desde hace años la batalla de Mauricio Medina, el conocido “Indio” de Dinamita Show, contra la diabetes. Desde que fue diagnosticado, el humorista ha seguido un tratamiento para palear la enfermedad.

Sin embargo, los resultados no han sido los esperados ya que, de acuerdo al matinal de Chilevisión, este viernes fue hospitalizado debido a complicaciones de salud.

El humorista se encuentra en el hospital El Pino, donde está siendo monitoreado por una infección en un pie.

“Estoy bastante bien, ingresé por mi propia voluntad a terminar un tratamiento con una celulitis que se puso rebelde en un pie y eso hay que solucionarlo, no hay que esperar”, dijo en un contacto telefónico.

“Cuando estuve en La Noche es Nuestra estuve con el problema de la celulitis, me vi un poco disminuido y a mí me molestó haber estado un poco así, porque no es la imagen que me gusta proyectar a mí”, agregó.

“Lo que pasa es que la celulits que te da en un empeine es una infección que se aloja entre el hueso y la carne y el dolor es insoportable. Hay que venir y hacerse el tratamiento antibiótico. Aquí no estoy forzado, ni porque tuve una descompensación, ni tampoco queriendo decir ‘oye por favor, pésquenme estoy enfermito’”, explicó.

Mauricio se mantuvo con medicamentos en su casa por varios días, sin embargo, estos no dieron los resultados esperados, por lo que debió recurrir al médico.

Medina se administra Insulina a diario, dos veces al día para controlar su diabetes. “No me descuido nunca en ese tipo de cosas, porque si lo haces te mareas, entonces mejor estar siempre al día”, añadió.