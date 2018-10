Conocida conductora reveló chocante realidad que vivió y afectó a su salud

El pasado 19 de octubre se celebró a nivel mundial el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, para principalmente concientizar a la población sobre esta terrible enfermedad. Y, como parte de este importante día, varias celebridades nacionales se unieron y compartieron reflexiones e imágenes del tema.

Quien impactó más fue la conductora María Gracia Subercaseux, quien sorprendió a todos sus fanáticos con una fuerte confesión.



Ella comentó que hace meses atrás se sometió a una mamografía que le permitió detectar a tiempo que había que operar su mama para evitar un posible cáncer.

“Hoy en el “Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mamas” le agradezco mi vida y mi salud a las mamografías que me he hecho. Así de simple y significativo. Hace dos meses me tuve que operar para hacer una biopsia a algo que se sospechaba podía ser un cáncer de mamas, lo detectaron a tiempo y tuve la fortuna de estar sana”, escribió.

Sus seguidores no sólo la felicitaron por ser valiente y fuerte, sino que también le agradecieron por compartir algo tan íntimo de su vida, para poder concientizar a miles de mujeres para que vayan y se hagan sus exámenes a tiempo.