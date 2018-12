¿Tienes una terraza? Sigue estos seis pasos para ocuparla este verano

Las terrazas son esos lugares en los que relajarse es más fácil que en cualquier otra parte de casa. ¿La buena noticia? Llegó el buen tiempo y el calor. Eso significa que vas a poder aprovechar muchísimo más tu terraza, con más horas de sol y mejores temperaturas. De seguro, el invierno ha sido duro, y es posible que te encuentres con algunos desperfectos que tendrás que solucionar si quieres que se vea radiante. Habitissimo Chile, aplicación y sitio web para encontrar maestros y profesionales de confianza entrega estos 6 pasos para poner tu terraza al día y no pierdas el tiempo en estas vacaciones 2019.

Revisa tus paredes

No sólo será necesario darles una mano de pintura, que siempre es bueno. Quizá sea necesario, sobre todo si ha sido una temporada de grandes lluvias, revisar los problemas de humedades. Es posible que el foco no sean las lluvias. Así, si crees que puedes tener problemas con alguna tubería o algo así, no dudes en llamar a un maestro para que revise bien tu instalación.

Una vez encuentres el foco del problema, ponte a pintar. Utiliza siempre pintura acrílica específica para zonas exteriores. Estas pinturas poseen acabados elásticos y una alta permeabilidad, por lo que la humedad que se atrapa en el interior de los muros no sale al exterior. En cuanto a los colores, cuestión de gustos. Es cierto que el blanco siempre da más luz y hace los espacios más limpios visualmente. No obstante, también se puede arriesgar con colores más llamativos, aptos para la primavera y el verano, como el azul o el verde.

Revisa los muebles del exterior

Si cuentas con muebles en tu exterior es posible que estén dañados por el sol o por la lluvia. En el caso de los muebles de plástico, si han sido abrasados por el sol, poco puedes hacer. Quizá colocar alguna solución textil para minimizar daños visuales. No obstante, si los muebles son de madera o mimbre, siempre se pueden barnizar para que recuperen su estado original (o el más cercano). En los muebles de madera, por ejemplo, limpia con agua y un paño húmedo. Una vez estén completamente secos, aplica un aceite específico para madera tipo teca. Verás que el resultado es un mobiliario completamente nuevo que parece recién comprado. Listo para tus noches con los amigos y familiares.

Mantener el verdín a raya

El moho verde o verdín aparece cuando el agua es absorbida por las baldosas y es retenida en las cavidades interiores de las mismas. Suele aparecer en las terrazas más húmedas, esas que cuentan con menos sobra. Normalmente las terrazas que están orientadas al norte son las que más verdín acumulan. Es antiestético y poco salubre, por tanto, mejor acabar con él.

Si la superficie es muy grande, no lo dudes, mejor llamar a un especialista. No obstante, puede ser que el moho aparezca únicamente en una pequeña zona de la terraza. En este caso, hay soluciones caseras que podrás poner en práctica tú mismo. Por ejemplo, puedes usar vinagre muy caliente (rebajado con un poco de agua). Rasca con un cepillo de cerdas metálicas y retira en la medida de lo posible el moho. Una vez libre de verdín, usa productos específicos para repelerlo y evitarlo.

Un suelo desgastado

Puede que tu suelo esté un poco desgastado. Quizá no tengas tiempo (ni dinero) para meterte en costosas obras y cambiar el pavimento exterior. No te preocupes, aún estás a tiempo de solucionar el problema de cara al verano. Usa materiales fáciles de colocar, como el composite. Los suelos de composite imitan la madera, son de lo más sencillos a la hora de instalar y dan un resultado perfecto. Además, si quieres crear dos ambientes puedes usar césped artificial para algunas zonas. Ambas soluciones no requieren que retires el suelo anterior. Un poco de limpieza extra para colocar el nuevo pavimento (o césped) y listo.

Crear una zona para relajarte

El relax es casi obligado en una terraza. Si no cuentas con demasiados muebles siempre puedes apostar por un rincón nuevo en el que colocar un banco de obra, unos cuantos cojines bien coloridos y una mesa baja, y así lograrás espacio con el que sueñas desde hace mucho tiempo.

Y también puedes optar por muebles de madera u otros materiales, piensa que el PVC es el más económico pero también se desgasta antes con el sol. Muebles de mimbre, madera o forja dan excelentes resultados en exteriores.

Una buena sombra

Y si ya tienes una zona para relajarte, no te olvides de la sombra. En este punto, también hay varias soluciones. Soluciones, además, para todo tipo de bolsillos. Puedes optar por una sombrilla (las hay realmente pequeñas para las terrazas más enanas). Un producto que se vende bastante bien y que da buenos resultados son los toldos vela. También los avances tipo porche pueden ser muy buena opción. No obstante, si tienes espacio, lánzate a los cenadores. No hay nada más elegante y con más clase que un cenador, ya sea de madera o de aluminio.