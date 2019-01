Este miércoles se revivirá en Santiago el show de "The Beatles" en la azotea

Este miércoles, con más de 30 presentaciones simultáneas a lo largo del país se revivirá el último concierto de la banda inglesa The Beatles, en la azotea del edificio de Apple Corps, en Londres.

Hace 50 años, el 30 de enero de 1969, los artistas de Liverpool realizaron uno de sus más conocidos conciertos desde la azotea del edificio londinense, donde interpretaron en vivo cinco canciones que los afortunados transeúntes pudieron disfrutar desde los alrededores.

Bajo el nombre de “Azoteas por Los Beatles”, la iniciativa organizada por el gestor cultural Jaime Godoy y patrocinada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, The British Council y Techo Chile, se llevará a cabo al mediodía en punto en las 32 locaciones confirmadas hasta el momento, 12 de ellas en la región Metropolitana.

“Sin duda quienes pudieron disfrutar de ese último concierto de Los Beatles en Londres fueron unos afortunados y ahora nosotros, 50 años después, podremos al menos revivir su música y la experiencia de compartirla en un espacio público y en forma gratuita. Esto es justamente por lo que trabajamos a diario, para que la música y las artes en general lleguen a todos los rincones y todos puedan aprovecharla”, comentó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.

Las presentaciones estarán a cargo de bandas tributo profesionales o amateurs que quisieron ser parte de la iniciativa y que interpretarán las cinco canciones del concierto original: “Get back”, “Don’t let me down”, “I’ve got a feeling”, “One after 909” y “Dig a pony”, además de otros éxitos de la discografía de la banda integrada por Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison.

Algunas de las ciudades confirmadas son Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Quillota, Los Andes, San Felipe, San Antonio, El Quisco, Talca, Villarrica, Frutillar, Ancud y Castro.

En la Región Metropolitana se cuentan espacios públicos en Ñuñoa, Providencia, Las Condes, La Granja, el Museo Nacional de Historia Natural, el Centro Cultural La Moneda y el Paseo Bandera, entre otros.

Además, confirmó su participación el Orfeón Nacional de Carabineros, que tocará en el frontis del Palacio Falabella en Providencia y la Banda Instrumental del Regimiento de Policía Militar Nº 1 de Santiago, en la plaza de Armas de Santiago.