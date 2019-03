Usuarios reportan una caída de los servicios de Facebook e Instagram

Los usuarios de Facebook han estado experimentando problemas para acceder y hacer publicaciones en la red social durante la tarde de este martes.

Según el Daily Mail, el problema no solo afecta a tal servicio, sino que también a Messenger e Instagram, siendo un problema de orden global.

A algunos usuarios les ha aparecido un mensaje que, al iniciar sesión, se lee “Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Intenta entrar en tu cuenta dentro de unos minutos

Is Facebook down or is it just my browser?

— fran(ческа) (@bonstle) March 13, 2019