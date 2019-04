"El gran libro de las camisetas de los mundiales": más de 870 uniformes reunidos en un solo lugar

A mediados del siglo XIX no existía el concepto de los uniformes deportivos. Fue recién en 1890 cuando la mayoría de los clubes se volvió profesional en el Reino Unido y los clubes, por primera vez, compraron las camisetas para sus jugadores.

Desde el primer mundial de Uruguay en 1930, más de 870 uniformes han pasado por la Copa Mundial de Fútbol y el libro “El gran libro de las camisetas de los mundiales” (Editorial Planeta) es la promesa de reunirlas todas, además de contar con anécdotas y datos para fanáticos.

El autor del libro, Esteban Catalán, dice que la idea se le ocurrió cuando hace unos años atrás vio el trabajo del ilustrador Francisco Ruiz, quien dibujaba en un blog camisetas de fútbol con detalles fuera de lo común.

“A mí me interesaba hace tiempo cómo los colores y los símbolos de las camisetas de fútbol iban cambiando en la historia. Puedes ver la identidad de la Unión Soviética, por ejemplo, a través de su uniforme, o la aparición de la publicidad en los 80 o el águila nazi en camisetas antiguas de Alemania“, cuenta.

Lo más difícil para Catalán fue reproducir las camisetas de la década del ’30. “Hay varias que no se resuelven totalmente y tienes que confiar en la aproximación más cercana. Me acuerdo que la camiseta de Rumania en 1930 no la conocían ni allá y encontramos la referencia en una revista chilena, Los Sports, porque al cronista se le ocurrió hablar de los colores y el diseño”, revela.

¿Cuál es su camiseta favorita? Él responde que la Alemania del ’90, Zaire el ’74 o casi cualquiera de Perú. “Las feas muchas veces para otros son las más lindas, como la de Estados Unidos en 1994”, agrega.