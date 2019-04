FOTO | Titanic: Después de 20 años marca de la mano de Rose sigue intacta

El famoso director, James Cameron, compartió una imagen en twitter con el texto, “Más de 20 años después, la infame huella de Titanic todavía está ahí. Mira más cerca“.

La fotografía inmediatamente se volvió viral en Twitter y ya cuenta con más de 20 mil “Retweets”.

Revisa la imagen publicada por Cameron a continuación:

Over 20 years later, the infamous @TitanicMovie handprint is still there – look closely. pic.twitter.com/xN19iHw5cI

— James Cameron (@JimCameron) February 25, 2019