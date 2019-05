¿Cuáles son las mejores películas de la última década?

El sitio especializado World of Reel, consultó a 250 críticos y gente del mundo del cine sobre cuál es la mejor película del periodo 2010-2019.

Cada experto tuvo que elegir cinco películas, sin orden especifico.Y la que predominó en las elecciones fue Mad Max: furia en el camino, con 54 votos.

Revisa el listado de las 25 más votadas:

01. Mad Max: furia en el camino (George Miller) – 54 votos

02. El árbol de la vida (Terrence Malick) – 44 votos

03. Moonlight (Barry Jenkins) – 38 votos

04. Boyhood (Richard Linklater) – 31 votos

05. The social network (David Fincher) – 30 votos

06. The master (Paul Thomas Anderson) – 27 votos

07. Roma (Alfonso Cuaron) – 26 votos

08. Phantom thread (Paul Thomas Anderson) – 25 votos

09. A separation (Asghar Farhadi) – 23 votos

10. Inside Llewyn Davis (Joel Coen) – 21 votos

10. Get out (Jordan Peele) – 21 votos

12. Under the skin (Jonathan Glazer) – 19 votos

13. Carol (Todd Haynes) y Margaret (Kenneth Lonergan) – 18 votos

15. Toni Erdmann (Maren Ade) y Uncle Boonmee (Apichatpong Weerasethakul) – 16 votos

17. Twin Peaks: el regreso (David Lynch) – 15 votos

18. Her (Spike Jonze) y Call me by your name (Luca Guadagnino) – 14 votos

20. The act of killing (Joshua Oppenheimer), Inception(Christopher Nolan) y Holy motors (Leos Carax) – 13 votos

23. La La Land (Damien Chazelle) y 12 years a slave (Steve McQueen) – 11 votos

25. Certified copy (Abbas Kiarostami) – 10 votos