Estudio dice que la zumba no es un método eficiente para bajar de peso

Según un estudio realizado por el académico, Eduardo Báez, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Playa Ancha, asegura que la disciplina ayuda a la prevención cardiovascular, pero la rutina por sí sola no ayuda a perder peso, si no está acompañada de un plan nutricional.

Estudio

Se hizo un seguimiento a cerca de 120 mujeres que realizan esta actividad, midiendo el estado de hidratación antes y después de hacer zumba y lo relacionaron con la intensidad cardiovascular, el esfuerzo y el gasto energético.

El monitoreo conluyó que en una hora de zumba, las mujeres quemaron 300 calorías: “Lo cual demuestra que la zumba como medio para perder peso, es una forma de ejercitación ineficiente. Porque para perder un kilo de grasa, necesitas gastar 7 mil calorías. Si con la zumba se gasta un promedio de 350 calorías y la haces 3 veces por semana, entonces se gastan no más de 1050 calorías y eso multiplicado por 4, te da cuatro mil 200 calorías, por lo tanto te faltan casi 3 mil calorías para llegar al kilo que quiero bajar. Entonces si la zumba no está acompañada de un plan de restricción calórico, por sí sola no es eficiente para perder peso”, sentenció Báez

Además, la actividad generó una deshidratación del 2% del peso corporal, que es igual a perder 1 kilo: “La gente se engaña de que la zumba es buena para bajar de peso, porque solo está perdiendo peso de agua“.