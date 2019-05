Una sensual Alejandra Fosalba reveló su lado "fashionista": "No lo puedo evitar"

La actriz Alejandra Fosalba sorprende siempre con nuevas vestimentas, fotos increíbles y sensuales en Instagram.

Es así como “no se aguantó” y entregó tips de vestuario, dando a conocer su prenda favorita para esta temporada, su “lado fashionista” según dijo en su última publicación.

“Que lindos son los ternos , comentario desde #miladofashionista no lo puedo evitar , los encuentro ultra versátiles ya que si los combinas con zapatillas y polera puede ser un outfit perfecto para el día y con tacos y camisa para la noche . Yo obviamente mezclé las dos posibilidades y me puse tacos y polera … y si me creo un poco la muerte .. pero un poco 😂”, escribió.

En su foto aparece con una traje de dos piezas, una polera y tacos y generó más de cien comentarios y más de 6 mil “me gusta”.