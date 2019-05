Android afirma que Google Play seguirá funcionando en los actuales celulares de Huawei

El gigante de Google ha decidido romper relaciones con la marca china Huawei, el quiebre dejará sin aplicaciones y actualizaciones a los dispositivos, excepto los disponibles públicamente a través de licencias de código abierto. La decisión se produce luego de que el Gobierno del Presidente Donald Trump incorporara a Huawei a una lista negra comercial.

Este lunes, Android habló públicamente a través de redes sociales para aclarar la situación. La compañía afirmó que los celulares que están funcionando en la actualidad mantendrán su acceso a la suite de Google Play y la seguridad de Google Play Protect, pero no hay un pronunciamiento sobre lo que pasará con las futuras actualizaciones.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

— Android (@Android) May 20, 2019