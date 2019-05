Huawei Chile aclaró qué pasará con los celulares vendidos luego del quiebre con Google

Luego de que Google rompiera relaciones con Huawei, producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, mucho se especuló sobre qué pasará con el sistema Android en los celulares de esa marca.

Para despejar las dudas, el sistema operativo confirmó que los celulares seguirán funcionando de manera normal y mantendrán el acceso a Google Play y Google Play Protect, pero aún quedan interrogantes sobre qué pasará con las actualizaciones.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

— Android (@Android) May 20, 2019