VIDEO | Llega a Chile el concierto sinfónico de Game Of Thrones

El show se realizará el 21 de julio, a las 20.00 hrs en el Teatro Caupolicán.

El concierto sinfónico llamado “Game of Thrones – Live Concert”, estará a cargo del director estadounidense Jeff Parker, que dirigirá una orquesta de cuiarenta músicos que interpretarán la banda sonora de la serie, principalmente, la música de las ocho temporadas de GoT.

Destacan: “Main Title – Game of Thrones”, “What Is Dead May Never Die”, “A Lannister Always Pays His Debts”, “Winter Is Here” y “The Long Night Pt. 2”, entre otras. Todo acompañado con pantallas gigantes y efectos especiales.

Además, el espectáculo, contará con coros y bailarines que personificaran a los protagonistas de la serie.

Valores de Entradas

Platea Alta: $20.000

Platea Baja: $25.000

Cancha (numerado): $35.000

Primeras filas: $50.000.

Palco VIP (numerado): $60.000

Entradas disponibles en Ticketek.cl y puntos habilitados que puedes confirmar aquí.