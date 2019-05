Un meteorólogo pide matrimonio a su novio cerca de un tornado

El meteorólogo y cazador de tormentas, Joey Krastel, dio la vuelta al mundo luego de pedir matrimonio a su novio Chris Scott cerca de un tornado en Tipton (EE.UU).

“Los amores de mi vida”, escribió en la fotografía subida a su cuenta de Twitter que rápidamente se volvió viral.

The 2 loves of my life pic.twitter.com/Cv4eviechZ

— Joey Krastel (@NimbusStorms) May 29, 2019