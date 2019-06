Estudio revela que a las personas inteligentes les cuesta levantarse temprano

Un estudio realizado por los psicólogos Satoshi Kanazawa y Kaja Perina publicado en la revista Psycholgy Today, afirma que a las personas inteligentes les cuesta levantarse temprano

La investigación llamada Why night owls are more intelligent, se basó en 15.197 entrevistas a estudiantes durante cinco años. Llegando a la conclusión que a las personas que les cuesta salir de la cama en la mañana es porque están escuchando a su cuerpo, es decir, son más independientes, ágiles y creativos a la hora de resolver problemas.

En palabras sencillas, ignorar el despertador y decidir no levantarse temprano, son señales de ser más inteligentes según los expertos, ya que estás escuchando las necesidades de tu cuerpo y dándole más tiempo para activarse.