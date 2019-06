Gobierno pakistaní olvida desactivar el filtro de gatito en conferencia en vivo

Funcionarios del gobierno de Pakistán se transformaron, en animales con orejas rosadas, cuando por error alguien no desactivó el filtro de gatito durante una conferencia del ministro Shoukat Yousafza, que se retransmitía por FacebookLive.

La persona encargada de la transmisión no desactivó el filtro al instante. Lo que ocasionó la viralización de las imágenes de los ministros convertidos en gatos.

“Se han tomado todas las medidas necesarias para evitar tales incidentes en el futuro”, comentaron las autoridades

"Clarification Notification"

Pakistan tehreek e insaf social media team is deemed to be the pioneers of social media in Pakistan. We not only price power cells in bringing Pakistani politics to internet but also feel content in setting high standards of SOPs#PTISMT

1/4 pic.twitter.com/oMPTu88LZ1

— Tehreek-e-Insaf (@InsafPK) June 15, 2019