José Maza: "Me da vergüenza como en TVN estuvieron dos horas hablando de duendes"

El profesor José Maza convirtió La Tortuga de Talcahuano en un masivo salón de clases la semana pasada. Convocó a 5.300 personas para hablarles sobre la “temporada de eclipses” que se avecinan.

En su paso por el sur de Chile, el astrofísico criticó el rol que tiene TVN como canal público. “Ayer en TVN estuvieron dos horas hablando de los duendes. A mí me da vergüenza“, dijo en entrevista con Diario Concepción.

“Vergüenza como ciudadano chileno que Televisión Nacional de Chile gaste dos horas de programación hablando de duendes. Si miran eso en otra parte del mundo, van a creer que este es un país realmente atrasado“, agregó.

“En la medida que los científicos estén alejados de la sociedad, los charlatanes empiezan a apoderarse de la escena y empiezan a aparecer más horóscopos, más tarot y más no sé qué. Todas las pseudociencias y todas estas cuestiones paranormales”, dijo Maza.

Consultado por la responsabilidad de este problema, el científico respondió que “de repente me pongo un poco paranoico y me da la sensación de que hay un plan para que la gente no tenga la capacidad de pensar”.