Estos son los estrenos de Neflix para julio 2019

Series como “Stranger Things”, “La Casa de Papel” y “Orange is the New Black” estrenarán nueva temporada en Netflix en el mes de julio.

Alguno de los estrenos más importantes serán los siguientes:

1 de julio:

Designated Survivor: 60 días

Rupauls Drag Race: Temporada 10

Tres Reyes

Blade Runner: The Final Cut

4 de julio

Stranger Things 3

10 de julio

Reunión Familiar

12 de julio

El secuestro de Stella

Los 3 de abajo: relatos de Arcadia: Parte 2

4 Latas

18 de julio

Obsesión Secreta

19 de julio

La Casa de Papel 3

Siant Seiya: Los Caballeros del Zodiáco

Queer Eye: Temporada 4

25 de julio

Otra Vida

Workin’s Moms: Temporada 2

26 de julio

Orange is the new Black: Temporada 7

Sugar Rush: Temporada 2

Amigos de Armas

28 de julio