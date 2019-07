Hoy se cumplen 50 años del lanzamiento del apolo 11, el hito que impactó al mundo entero

Hace 50 años, Neil Armstrong y Edwin “Buzz” Aldrin hicieron historia cuando se convirtieron en los primeros humanos en poner un pie en la luna, causando gran revuelo a nivel mundial.

Fueron más de 500 millones de personas quienes pudieron observar a través de la televisión el suceso, cuando Armstrong bajaba la escalera del vehículo lunar Eagle y proclamaba: “Este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”.

Cabe mencionar que la señal internacional CNN dio a conocer una película llamada “Apollo 11” que muestra diversos detalles de este importante hecho, lo que podrá verse el próximo 20 de julio.

A launch to remember: Tune in tomorrow starting at 9:15am ET to hear from Apollo 11 astronaut Michael Collins as we count down to the exact moment when three humans lifted off from @NASAKennedy's Launch Pad 39A on a journey to walk on the Moon: https://t.co/mzKW5uV4hS #Apollo50th pic.twitter.com/FDa7zP5Jxd

— NASA (@NASA) July 15, 2019