Lanzan Monopoly Socialista, en donde "ganar es para capitalistas"

La compañía de juegos Hasbro lanzó una edición oficial de “Monopoly Socialista”, cuyo eslogan es “ganar es para capitalistas”. Según la descripción del juego, los jugadores se mueven por el tablero contribuyendo a proyectos comunitarios “a menos que puedan robar proyectos para avanzar”.

“Prepárese para las risas mientras los giros y vueltas de la vida obstaculizan el trabajo hacia una sociedad compartida y utópica”, se lee en la descripción de Monopoly Socialista. “La cooperación no siempre es lo que parece ser”, se agrega en el texto, según consignó CNN.

El juego es una parodia y se burla de la idea del trabajo en conjunto y las motivaciones egoístas para alcanzar objetivos. A los jugadores se les ofrece las opciones de contribuir a un fondo comunitario o agotarlo, considerando el interés grupal o el propio.

“Trabajar juntos puede parecer ideal, pero Chance Cards puede sacudir bruscamente las cosas con cosas como vecinos malísimos, pastel de carne vegano y malas tuberías”, añade la descripción.

“A todos les encantan las galletas de tofu-chip que hiciste en honor del cumpleaños de Karl Marx”, dice una de las tarjetas. Otra menciona la “granola casera que trajiste para el almuerzo”.

The player tokens include a typewriter, an old-timey phone, a pocket watch, a phonograph, and a CRT television set, presumably because "socialism" is so incredibly outdated? 4/ pic.twitter.com/8R9HoiGO5H

