Chile tiene a su candidata para el Miss Universo: quiere ser bombera y estudia derecho

Geraldine González fue elegida este domingo como la nueva Miss Chile para representar al país en el certamen internacional Miss Universo.

La candidata de la Escuela Supermiss llegó a la final junto a la Miss Puerto Montt y, por decisión del jurado, se coronó como la mujer más idónea para el certamen entre 18 concursantes.

González tiene 19 años y mide 1.75 centímetros. Es estudiante de segundo año de derecho y desde marzo se encuentra en entrenamiento para ser parte de la Séptima Compañía de Bomberos de Conchalí.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la joven contó que “mi tío bombero me salvó la vida. Me ahogué tomando leche y él me aplicó técnicas de reanimación que había aprendido en la Séptima Compañía de Bomberos de Conchalí. Él me inspiró a ser bombera”.

“Me gustaría concientizar con mis participación en Miss Universo Chile la situación que viven los bomberos de Chile. Es uno de los cinco países donde los bomberos realizan su labora completamente voluntaria, sin remuneración”, agregó en ese entonces.