¿Qué tan buen parrillero eres? Los tips que no pueden faltar para el asado de este 18 "extra largo"

Se acercan los días feriados de Fiestas Patrias y es natural que en Chile comiencen a limpiarse las parrillas para encenderlas desde este fin de semana.

Pero el asado ya ha dejado de ser solo “dieciochero” según una encuesta llamada Parrilleros 2019, que realizó la Cadem junto con Meat Me.

El sondeo es una radiografía al parrillero criollo, donde se estima que el 78% de los hogares tiene parrilla y ésta es en un 81% a base de carbón, un 12% son eléctricas y un 7% a gas. Además se estimó que el 48% de las personas realiza o participa de un asado cada 30 días, prefiere los días sábado (50%) y un grupo no menor (41%) se considera un “experto” para los asados. Un 52% declara ser “encargado” de los asados, siendo un 75% hombres y un 29% mujeres. La encuesta utilizó a unas 2 mil personas como muestra.

Al respecto, el gerente comercial de MeatMe.cl, Augusto Bruna, conversó con Cristina González en “El Rompecabezas” de Agricultura revelando algunos tips para los asados venideros.

Lee también: Actriz de “Araña” destacó méritos de película chilena que va por los Goya y los Óscar

Cristina González: Un 41% dice ser experto y un 57% dice tener un nivel aceptable en la parrilla… nos tenemos bastante fe.

Augusto Bruna: -Nos queremos harto los chilenos. No hay parrilleros malos, solo un 2% se considera más o menos o principiante, pero el dato interesante es que nosotros hicimos esta encuesta el año 2017 también y en dos años ha bajado el porcentaje de gente que se cree experta o se dice experta de un 65 a un 41, yo creo que eso es una buena señal porque nos hemos dado cuenta que parrillar bien no es tan fácil como pensábamos y hay mucho youtuber hoy día o en Instagram y te muestran preparaciones complejas y vemos que la brecha es mayor a la que creíamos.

CG: El 14% dice que parrillea una vez a la semana… ¿somos buenos para el asado o muy bajo?

AB: No, súper bien. Hay algunos fanáticos que prendemos la parrilla una vez a la semana, hay un 2% que la prende más de una vez a la semana… Todo queda muy rico: los vegetales, mariscos, pescados. Ha pasado eso que ya la parrilla no es de solo carne y embutidos, es más democrática, invita a reunirse no solo a los parrilleros carnívoros sino que a toda la familia, con distintos gustos.

CG: ¿El lomo vetado se lleva la preferencia de los chilenos también?

AB: Se lo sigue llevando, sí. Es el rey del asado hace varios años. Reúne varias características de sabor, terneza, jugosidad que es difícil encontrar en otros cortes y por eso es el favorito.

CG: ¿La carne chilena ha mejorado en relación precio-calidad? Porque hemos recibido una oleada de carne extranjera que es más barata y buena.

AB: Sí, son ricos sabores, es cierto. La carne chilena está súper bien. Sigue siendo la que tiene mejor percepción, la carne argentina se lleva el segundo lugar, la uruguaya en la tercera. La carne americana ha entrado fuerte y ya está a la par con la uruguaya.

CONSEJOS PARA EL ASADO DEL 18

Respecto a cómo hacer un asado que valga la pena, Augusto Bruna dio algunos tips.