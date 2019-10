Chilenos creen en milagros y espíritus: "Se está practicando más el umbanda, el quimbanda y el vudú"

La Encuesta de Percepción Social sobre Ciencia y Tecnología en Chile realizada por Conicyt, donde participaron más de 7.000 personas, entregó curiosos datos sobre las creencias de los chilenos. Uno de ellos es que un 72,4% de los chilenos cree en los milagros y un 60,9% afirma que los espíritus existen.

El sondeo realizado por Conicyt entre noviembre de 2018 y enero de este año tiene como objetivo conocer qué entiende la gente por tecnología y ciencia, y qué áreas de investigación son más importantes, entre otros temas abordados. Humberto Lagos, doctor en sociología, abogado, licenciado en teología y experto sectas, habló con el periodista Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura donde afirmó que es un “tema de impacto social” y que el tema está ligado a las religiones, pues “los hechos religiosos invaden a todos”.

Ha aumentado considerablemente el número de chilenos que sigue las publicaciones de carácter tecnológico y científico, sobre todo con este boom de la astronomía, con esto del eclipse, el fenómeno que generó José Maza, pero con la aproximación de la ciencia nos encontramos con estos datos curiosos e impactantes. ¿Por qué la gente actúa o piensa de esta manera? – Las explicaciones pueden ser variadas, pero con estos datos estadísticos que se están relatando ahora referido a la cuestión de los milagros y el espiritismo, lo cierto es que la presencia del hecho religioso es una presencia social que invaden desde los profundos a toas las sociedades y la sociedad chilena está inscrita en estos parámetros. Y hay otros datos interesantes. Hoy el 80% se consideran creyentes y militantes, un 55% se considera católicos y 18% evangélicos, pese a todas las crisis. Otro dato curioso, por ejemplo, en el caso de los mapuche, el 37% de los mapuche urbanos y rurales se reconocen evangélicos y 55% católicos. Entonces la presencia del hecho religioso es histórico. ¿Usted asocia entonces la creencia en los espíritus o esta afirmación de que existen, en las creencias religiosas, o en las cosas esotéricas de aquellos que hacen espiritismo?

– No, tiene que ver más con la pertenencia religiosa, porque el hecho religioso habla del tema de trascendencia y el tema de trascendencia se da más fuerte en las tradiciones cristianas que tienen más fuerza en Chile.

Lo que me preocupa es que ha aumentado en la creencia de la gente en los poderes psíquicos, en los brujos, de un 37% a casi un 50%. A mí me llama la atención a cómo la gente reacciona a estos datos.

– Hay temas que tienen que ver con la cuestión esotérica. Por ejemplo al hablar de los milagos, el espiritismo u otros tipos de acercamiento al hecho trascendente, hay que recordar que en Chile a raíz del proceso migratorio se da un hecho interesante. Muchos migrantes traen prácticas religiosas donde muchas pueden considerarse con contenido de delito. En Chile se está practicando más hoy en día el umbanda, el quimbanda y el vudú. En cementerios tradicionales uno ha encontrado -yo me he preocupado de seguir algunas pistas- fotografías de personas atravesadas con alfileres y sepultadas allí, el uso de tierra de cementerios. Y dentro del ambiente popular chileno, cuando uno habla de santos, de santidad, se refiere al hecho católico. Para ser santo en lo católico, la persona debió haber vivido una vida heroíca, realmente fenomenal. Pero la santidad también se da en ambientes populares, como las animitas. Esas personas , mediadores entre las personas y la deidad algún tipo de milagro, son las animitas y las animitas no necesariamente son personas que fueron excelentes en vida, sino que la animita en el ámbito popular chileno tiene que ver con la muerte terrible. Es bien contradictorio, porque una animita por ejemplo es el Chacal de Nahueltoro y sabemos los crímenes horribles que cometió el Chacal de Nahueltoro pero su muerte fue también objeto de un fusilamiento.

Respecto a la brujería y el tarot lo que ha proliferado en todos los sectores económicos, dijo que “ha existido siempre” pero es cierto que últimamente “hay personas que están recurriendo permanentemente a mediadores, a personas que dicen que pueden resolver el problema, pero siempre la persona que recurre tiene algo que resolver”. La mayoría de los casos son por enfermedades o muerte.

Revisa la Encuesta de Percepción Social sobre Ciencia y Tecnología en Chile .