"Shrek 5" es confirmada con su elenco original: se estrenará en 2020

La película animada “Shrek” volverá con su quinta entrega en el año 2020, y lo hará con su elenco original.

Cabe mencionar que la primera película fue estrenada en el año 2001, y fue dirigida por el neozelandés Andrew Adamson y la estadounidense Vicky Jenson,

De esta forma, “Shrek 5” tendrá en su elenco a Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Díaz y Antonio Banderas, quienes volverán a ser las voces de Shrek, Burro, Fiona y el Gato con Botas, y esta vez tendrán la compañía de Tom Holland.

Fue por medio de redes sociales de la película que dieron a conocer la noticia, publicación que ya cuenta con más de 198 mil reproducciones.

Shrek 5 will return with original cast and some brand new voices! Including @MrBeastYT @TomHolland1996 and @Ninja. More news soon. pic.twitter.com/oMjsrSL1PI

— Shrek 5 Movie (@2020Shrek) November 23, 2019