Natura compra Avon y se convierte en el cuarta empresa de cosméticos más grande del mundo

Natura cerró este viernes la adquisición de la empresa de cosméticos Avon y nombró a un nuevo equipo de dirección para liderar la siguiente etapa de crecimiento de la empresa. La transacción constituye la cuarta empresa exclusiva de productos de belleza más grande del mundo.

El presidente ejecutivo de Natura, Roberto Marques, tomará las riendas de Avon y Jan Zijderveld abandonó su puesto en el momento de la esperada conclusión de la venta.

Natura Cosméticos anunció en mayo la compra del fabricante estadounidense de cosméticos, con una capitalización de 11.000 millones de dólares, detrás del francés L’Oreal, el estadounidense Procter & Gamble y el anglo-holandés Unilever.

Creado en 1969 y cotizado en bolsa en Brasil desde 2004, Natura es el número uno de los cosméticos brasileños.

De acuerdo a Natura &Co, la compañía ocupará posiciones de liderazgo en la venta por relaciones, venta on-line y off-line, tanto a través de Avon y Natura, con más de 6,3 millones de consultores y revendedoras. El grupo también tendrá un lugar importante en el formato retail, con más de 3.000 tiendas y una mayor presencia digital en todas las empresas.

Natura informó que tendrá ingresos brutos anuales de más de $10 mil millones de dólares, más de 40.000 asociados, un portafolio de productos amplio y complementario en las categorías clave y una presencia global en más de 100 países.

Luiz Seabra, cofundador de Natura, declaró: “Natura acaba de celebrar su 50° aniversario, y no podría haber una mejor forma de iniciar este nuevo capítulo que con la bienvenida de Avon a nuestra familia. Nos une una visión común, la pasión por la belleza y las relaciones, juntos seremos una fuerza más potente para el bien, y nos esforzaremos por crear un mundo más justo y más bello”.