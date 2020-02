El mirador Sky Costanera dispondrá de una capilla este 14 de febrero para que las parejas puedan sellar su amor a 300 metros de altura.

La experiencia fue bautizada como “Love is in the Air” y tendrá una temática como en Las Vegas. Marilyn Monroe y Elvis Presley serán los encargados de consagrar a las parejas en este rito ficticio.

De acuerdo a la organización, la idea de esta capilla surge a raíz de la historia del mirador, ya que desde su apertura en 2015, se ha convertido en el destino por las parejas para proponer matrimonio.

Además, durante la jornada se prometen sorpresas y regalos para los asistentes, y desde las 19 horas, habrá música en vivo para disfrutar de la puesta de sol en este Día de los Enamorados.