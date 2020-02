Burger King Chile y NotCo lanzan Rebel Whopper, la innovadora hamburguesa hecha 100% vegetal

Si bien no es una hamburguesa vegana, puesto que se cocina en la misma parrilla que la tradicional hamburguesa Whopper de Burger King, la Rebel Whopper es sin duda una innovación para el mercado chileno, siendo una hamburguesa hecha 100% de plantas (plantbased) y con un sabor inigualable, lo que la hace difícil de distinguir entre un Whopper tradicional y esta nueva Rebel Whopper. Es una experiencia que es igual, pero Not.

Con 0% carne, la hamburguesa de la Rebel Whopper es un producto elaborado por la innovadora empresa Chilena NotCo, junto con la multinacional Burger King, siendo la primera vez que la marca internacional apuesta por una empresa de desarrollo de alimentos nacional para lanzar una de sus hamburguesas más emblemáticas.

Gracias a la tecnología e innovación de NotCo, se logró llegar a un producto pocas veces visto y de alta calidad, en el que el sabor del Whopper quedó inalterable a pesar de que la nueva hamburguesa está hecha en su totalidad con ingredientes derivados de plantas.

La Rebel Whopper ha sido calificada en otros mercados como una muy buena forma de reemplazar carne por vegetales, para quienes prefieren evitar productos cárnicos. A pesar de eso, es importante señalar que esta hamburguesa no puede calificarse como vegana, puesto que es cocinada en las mismas parrillas donde se cocinan las mejores y abundantes hamburguesas Whopper de Burger King. A pesar de esta distinción, el resultado final de esta hamburguesa Rebel es sin duda llamativo, manteniendo una textura, sabor, aroma y calidad que sorprenden en el paladar.

Para Soledad Fantuzzi, gerente de marketing de Burger King, “esta innovación no sólo era el paso lógico en nuestro menú para Chile, sino una necesidad latente que habíamos recibido de parte de miles de clientes que prefieren no consumir carne. Contar con una hamburguesa hecha en un 100% de plantas nos permite no sólo satisfacer a esos clientes, sino que mostrar liderazgo en la industria con un producto único desarrollado en conjunto con una empresa chilena de prestigio internacional con la que hemos logrado un resultado de sabor sobresaliente. Desafiamos a nuestros miles de clientes a poder notar alguna diferencia entre un Whopper Tradicional y una Rebel Whopper”.

El desarrollo e innovación de esta hamburguesa fue sin duda un gran desafío para NotCo. “Si bien siempre sorprendemos al mercado con nuestros productos, los que logran un alto sabor y calidad gracias a nuestros procesos de desarrollo y alta tecnología, con Rebel Whopper el desafío fue poder igualar la textura de una hamburguesa clásica y conocida por miles de personas y fanáticos que aman el sabor del Whopper por ser una receta única”, señaló Flavia Buchmann, Chief Marketing Officer de NotCo.

“NotCo no sólo creó una hamburguesa a la altura hecha 100% en base a plantas, sino que hemos logrado un sabor superior que hace de Rebel Whopper una alternativa altamente atractiva. Este sin duda es un gran paso en lo que es la razón de existir de NotCo: Hacer que todos puedan comer rico y de manera sustentable; un cambio que se logra con alianzas como ésta, y con productos increíbles como el NotWhopper”, concluyó.