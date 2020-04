El Ballet de Santiago celebra 61 años de vida

Hoy lunes 13 de abril, el Ballet de Santiago que dirige Marcia Haydée, cuerpo estable de Teatro Municipal de Santiago, cumple 61 años de vida y para celebrarlo se han programado diversas acciones para compartir de manera online con todos los amantes de la danza y los seguidores de la compañía.

La celebración comenzará ofreciendo al público la posibilidad de ver y releer dos libros que dan cuenta de parte de la historia de la danza y el ballet en Chile. El primero de ellos Memoria visual de la danza en Chile, 1850-1966 de José Manuel Izquierdo, quien generosamente cedió sus derechos para esta ocasión, con imágenes de la colección fotográfica del Centro de Documentación de las Artes Escénicas del Municipal de Santiago. Y el segundo libro, Los primeros 50 años del Ballet de Santiago, medio siglo de belleza y pasión, publicado en 2009 con textos de la periodista Susana Ponce de León y fotografías de Juan Millán y Patricio Melo, ambas publicaciones permanecerán durante una semana en el sitio web de la institucióN.

Además de las diversas acciones, saludos y recuerdos que el Teatro Municipal de Santiago compartirá con el público toda esta semana a través de sus redes sociales, el viernes 16 de abril, a las 20 horas presentará en su plataforma Municipal Delivery el ballet La Casa de los Espíritus, inspirado en la novela homónima de la escritora chilena Isabel Allende con música del compositor y director nacional, José Luis Domínguez y la propuesta coreográfica de Eduardo Yedro, que en su estreno en 2019 fue aclamado por el público y la crítica.

Por su parte, la directora de la compañía Marcia Haydée cuenta cómo está viviendo este aniversario en medio de la situación que vive el país: “Esta es una celebración muy especial porque celebramos 61 años del Ballet de Santiago, y estamos todos en cuarentena, pero al mismo tiempo estamos todos juntos de pensamiento y corazón. Y quiero felicitar no sólo a los que hoy forman parte de la compañía, sino a todos quienes han sido parte en el pasado. Me siento muy orgullosa de ser su directora, hace 16 años vine para quedarme por 4 años y me quedé hasta ahora, porque amo a esta compañía y amo al Teatro. Y tengo la certeza que vamos a salir de este momento mucho mejor, con más fuerza, con ideas nuevas y más sentimientos”, señaló.

En tanto, Luz Lorca, subdirectora del Ballet de Santiago agrega: “En medio de esta pandemia que nos tiene alejados, quisiera de igual forma felicitar a todos nuestros integrantes que con su trabajo diario hacen de esta compañía un magnífico cuerpo estable del Teatro Municipal de Santiago. Además quisiera recordar en este aniversario a quien fue su fundador Octavio Cintolesi que con su energía y visión artística formaron el Ballet de Arte Moderno, hoy Ballet de Santiago. También a Ivan Nagy y Marilyn Burr, quienes continuaron con la labor de su fundador e hicieron la internacionalización de la compañía. Y a su actual directora Marcia Haydée que con su talento artístico ha hecho del Ballet de Santiago la gran compañía que es hoy y que enorgullece a nuestro país”.

“El Ballet de Santiago es uno de los patrimonios del Teatro Municipal y de nuestro país. Y este cumpleaños 61 pasará a ser especialmente significativo por el contexto en el que sucede. Aun así, queremos compartirlo con el público y celebrarlo con la misma ilusión”, señaló Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago”.

La compañía nace en 1959, de la mano del bailarín y coreógrafo Octavio Cintolesi, cuando el Ballet de Arte Moderno (BAM) fue invitado a ser compañía residente del Teatro Municipal de Santiago, agrupación que con los años pasaría a llamarse Ballet de Santiago. Veinte años más tarde la compañía se renovó bajo el liderazgo del director y coreógrafo húngaro Ivan Nagy, ex primer bailarín del American Ballet Theater, quien con el apoyo de diversos artistas, entre ellas Luz Lorca y Marilyn Burr impulsó una fructífera etapa de expansión internacional, con un renovado elenco y un amplio repertorio que incorporó a destacados coreógrafos como John Cranko, Ben Stevenson, Ronald Hynd. Natalia Makarova, Vicente Nebrada, André Prokovsky, Trey McIntyre y Kenneth MacMillan, entre muchos otros.

En 2004, la aclamada bailarina y coreógrafa brasileña de carrera mundial Marcia Haydée, tomó la dirección, dándole un nuevo impulso a la proyección internacional de la compañía y fortaleciendo el posicionamiento del elenco en Latinoamérica.

Con 61 años de historia, el Ballet de Santiago hoy posee un repertorio versátil, con obras clásicas, neoclásicas y modernas, con las que se ha presentado en importantes escenarios del mundo. La compañía cumple cada año con seis programas diferentes y ofrece funciones gratuitas de formación de público y difusión a lo largo de todo el país.

Agencia Uno