Casi pasó inadvertido: Apple lanzó esta semana un nuevo iPhone más económico

Apple anunció esta semana el lanzamiento del iPhone SE de segunda generación, un iPhone nuevo y poderoso con pantalla Retina HD de 4.7 pulgadas y Touch ID para máxima seguridad. El iPhone SE viene en un diseño compacto, rediseñado desde el interior, y es el iPhone más accesible de todos.

En medio de la pandemia del coronavirus, la compañía hizo el anuncio sin gran fanfárrea como lo hacía en ediciones anteriores. El modelo más sencillo del actualizado iPhone SE costará 399 dólares, o menos de la mitad del precio de sus aparatos bandera, y está disponible para ser ordenado desde este viernes en más de 40 mercados.

El iPhone SE viene con el chip A13 Bionic diseñado por Apple, el chip más rápido usado en un smartphone, que está a la altura de las tareas más exigentes. El iPhone SE también tiene el mejor sistema de cámara única usado en un iPhone, con todas las funcionalidades de la fotografía computacional como modo Retrato y está diseñado para resistir al polvo y al agua.

El iPhone SE viene en tres magníficos colores: negro, blanco y (PRODUCT)RED, y estará disponible para preventa a partir del viernes 17 de abril, desde $399 USD.

“El primer iPhone SE fue un éxito con muchos clientes, seducidos por la combinación única del tamaño compacto, el rendimiento superior y un precio accesible. El iPhone SE de segunda generación hoy recupera ese espíritu y viene con mejoras en todo sentido, incluido el mejor sistema de cámara única en un iPhone que permite tomar las fotos y videos más maravillosos, y mantiene un precio accesible”, explica Phil Schiller, senior vice president de Worldwide Marketing.

Y agrega: “Gracias al rendimiento único del chip A13 Bionic, el iPhone SE tiene gran duración de batería, toma magníficas fotos en modo Retrato y con HDR Inteligente y filma videos increíbles con audio estéreo. Además, es ideal para juegos y para navegar por Internet súper rápido y está diseñado con las funcionalidades de seguridad máxima que nuestros clientes conocen y esperan. No vemos la hora de que el iPhone SE llegue a las manos de nuestros clientes”.

Diseño popular con pantalla de 4.7 pulgadas

El iPhone SE viene con un diseño de aluminio de calidad aeroespacial y vidrio resistente con un frente completamente negro, y está disponible en tres colores: negro, blanco y (PRODUCT)RED. El acabado del vidrio posterior tiene el logo de Apple centrado y se realizó con un proceso de siete capas para lograr la mayor precisión de matiz, opacidad y profundidad de color, con una banda de aluminio a tono. Es resistente al agua y al polvo, con una calificación IP67 por hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1 metro.

La pantalla Retina HD de 4.7 pulgadas con True Tone ajusta el balance de blancos a la luz ambiente para una experiencia más natural al leer o usar el teléfono. La amplia gama de colores brillantes de la pantalla Retina HD ofrece una precisión cromática incomparable, y es compatible con reproducción de Dolby Vision y HDR10. El iPhone SE usa menús contextuales y toque con respuesta háptica para realizar Acciones Rápidas como organizar Live Photos, previsualizar mensajes, reorganizar apps y mucho más.

El iPhone SE también viene con el botón de inicio que todos conocen con cristal de zafiro para mayor resistencia y para proteger el sensor, y un anillo de acero para detectar la huella del usuario para el Touch ID. El Touch ID es una alternativa fácil, privada y segura de ingresar una contraseña para desbloquear el iPhone, administrar las contraseñas usando iCloud Keychain, iniciar sesión en las apps, autorizar compras en el App Store y realizar operaciones con Apple Pay.

A13 Bionic — El chip más rápido usado en un smartphone

El chip A13 Bionic fue presentado con el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro. Es el chip más rápido usado en un smartphone y ofrece un rendimiento inigualable en todo lo que hace el iPhone SE. Es perfecto para la fotografía, los juegos y la realidad aumentada, y logra una mayor fluidez en todo lo que haces.

El A13 Bionic se diseñó con el foco en el aprendizaje automático, y tiene un Neural Engine de 8 núcleos dedicado que puede realizar 1,000 millones de operaciones por segundo, dos aceleradores de aprendizaje automático en el CPU y un nuevo controlador de aprendizaje automático para lograr el equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia. El chip A13 Bionic funciona con iOS 13 para potenciar las nuevas apps inteligentes que usan el aprendizaje automático y Core ML.

Si bien el chip A13 Bionic está diseñado para ser eficiente, igualmente permite una gran duración de la batería en el iPhone SE. El iPhone SE es compatible con carga inalámbrica con cargadores Qi certificados y también es compatible con carga rápida, y ofrece al cliente hasta un 50% de carga en sólo 30 minutos. Ofrece velocidades de descarga superrápidas con

Wi-Fi 6 y Gigabit-class LTE. Gracias a la Dual SIM con eSIM, los usuarios tienen la flexibilidad de tener dos números telefónicos distintos en el mismo dispositivo, para usar cuando viajan o como línea comercial.

Nueva experiencia fotográfica gracias al chip A13 Bionic

iPhone SE viene con el mejor sistema de cámara única en un iPhone, con cámara de 12 megapixeles y apertura de f/1.8. El procesador de señal de imágenes y el Neural Engine del A13 Bionic permiten aprovechar los beneficios de la fotografía computacional, como modo Retrato, los seis efectos de Iluminación de Retrato y Control de Profundidad. Además, el iPhone SE usa el aprendizaje automático y un cálculo monocular de profundidad para tomar maravillosos Retratos con la cámara frontal. El iPhone SE también tiene HDR Inteligente de última generación, para ajustar de forma inteligente la iluminación del sujeto en un marco para lograr imágenes más naturales con un marco que permite lograr un magnífico contraste de luces y sombras.

Los videos son aún más inmersivos con grabación de audio en estéreo y estabilización cinemática de video en ambas cámaras, la frontal y la trasera. La cámara trasera graba video 4K de alta calidad de hasta 60 cps, y el iPhone SE también tiene rango dinámico extendido para lograr un nivel mayor de detalle en hasta 30 cps. También cuenta con QuickTake video en ambas cámaras, para poder comenzar a grabar video sin salir del modo Foto.

Las funcionalidades de Cámara y Fotos de iOS 13 ofrecen una edición nativa más integral e intuitiva con herramientas poderosas que antes sólo estaban disponibles para la edición de fotos.

Todo lo que Apple tiene para ofrecer

El iPhone SE ofrece a los clientes la puerta de entrada al sólido ecosistema de productos, servicios y accesorios de Apple. Los usuarios tienen acceso a casi 2 millones de apps en el App Store, incluidas apps de terceros y experiencias de realidad aumentada, la posibilidad de enterarse de las últimas noticias con Apple News, disfrutar de series, películas y documentales originales de los mejores cineastas del mundo con Apple TV+, reproducir más de 60 millones de canciones en streaming con Apple Music, realizar compras de forma segura y privada con Apple Pay y guardar fotos, archivos y contactos en iCloud para poder acceder a tu contenido desde cualquier dispositivo Apple. Con un conector Lightning, el iPhone SE también es compatible con más de 15,000 accesorios Lightning, que incluyen accesorios para cámara, audio y bocinas, bandejas, CarPlay y mucho más.

El iPhone SE está diseñado con las mismas funcionalidades de seguridad líderes en la industria que los clientes esperan de Apple: protección de privacidad y control absoluto de la información por parte del usuario. Por ejemplo, Touch ID y el Secure Enclave protegen la información de huellas dactilares, la prevención inteligente de seguimiento en Safari ayuda a frenar a los anunciantes que siguen al usuario de una página a otra, y Fotos usa el aprendizaje automático para organizar las fotos en el dispositivo y mucho más.

El iPhone SE con iOS 13 ofrece una experiencia fluida con una integración del software y el hardware inigualable en un smartphone. El iOS ofrece un look dramático con el Modo Oscuro, una forma más privada de iniciar sesión en las apps y páginas web con Inicio de sesión con Apple y una experiencia de Mapas totalmente rediseñada para una navegación más rápida y precisa y magníficas imágenes de la calle con Look Around.