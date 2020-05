CDC Lavanderías, la empresa que instala salas de lavanderías en comunidades y edificios

Lavar la ropa es algo que siempre será parte de nuestra vida cotidiana. Hacerlo bien y reducir los tiempos dedicados a esta labor son la clave.

Mayor importancia ha adquirido esta tarea debido a los tiempos que se viven a nivel global. La pandemia del COVID – 19 requiere de una mayor higiene y cuidado de las prendas para mantener la seguridad personal y de sus familias.

Tener un lugar donde lavar la ropa de forma segura, fácil, rápido y que asegure la eliminación de todo tipo de virus o bacterias, adquiere hoy por hoy una inmensa preocupación.

Soluciones fáciles de implementar:

CDC Lavanderías es representante de la marca Huebsch de Alliance, mayor fabricante de máquinas de lavandería en el mundo. Como novedad, los usuarios podrán tener acceso a una App que los ayudará a saber cuándo su ropa está lista, identificar si los equipos están en uso o no, para así evitar viajes de más hacia la sala de lavandería. Además, tiene la opción de pago a través de su App, evitando la tediosa tarea de reclutar monedas para lavar la ropa.

CDC Lavanderías apunta hacia los mercados inmobiliarios y de construcción para asesorar de forma gratuita la inclusión de salas de lavanderías en sus proyectos. Desde el layout hasta la instalación completa de un espacio para lavar la ropa con máquinas de última generación.

A la vez, uno de sus grandes objetivos es hacer el llamado a los administradores a modernizar sus actuales salas de lavandería con máquinas de gran eficiencia, con ciclos de lavado y secado de 30 y 45 minutos respectivamente, aportando a menores consumos de energía y agua que son bienes importantes para la sociedad de hoy en día.

Para no incrementar el costo de las inmobiliarias y constructoras, CDC Lavanderías asesora en todas las etapas del proyecto, como también a los administradores dado que la instalación, inversión de los equipos, mantención, consumos de agua y luz serán pagados por la empresa, de manera que no hayan gastos comunes elevados para quienes no utilizan el servicio.