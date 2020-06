Bicicletas en época de Covid-19: ¿Qué considerar al momento de conducirlas?

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus se ha generado un crecimiento importante en la conducción de bicicletas como medio de transporte, principalmente por la seguridad que ofrece en cuanto a medidas de distanciamiento social.

Incluso, la Organización Mundial de la Salud recomendó su uso señalando que el transporte público se ha convertido en un foco de contagio, sobre todo en las grandes ciudades.

Para los expertos en seguridad, este nuevo impulso de ciclistas en las calles hace necesario recordar las consideraciones que debemos tener al utilizarlas, sobre todo, en este período de emergencia sanitaria.

En entrevista con AgenciaUno, Antonio Zúñiga, director del Diplomado en Seguridad Vial de la Universidad Mayor, recalca la importancia de contar con los elementos de seguridad. Estos son el casco, los guantes, uso de chaleco reflectante, espejos retrovisores y uso de luz roja atrás intermitente.

Agrega que, dada la contingencia del Covid-19, es necesario “mantener la distancia social y que también se utilice algún tipo de desinfectante para que cada vez que usen la bicicleta la limpien, en especial manillas, además de llevar guantes de repuestos”.

Otra recomendación tiene relación con usuarios nuevos de este medio. “Para quienes van a iniciar esta travesía de usar la bicicleta como transporte, se recomienda pasar un tiempo de acondicionamiento físico y planificar los viajes, junto a las medidas de seguridad antes mencionadas”, advierte.

Además, explica la importancia de considerar este medio como esencial, sobre todo “por los beneficios que tiene en virtud del coronavirus, en cuanto al distanciamiento social, además que el uso de la bicicleta de manera cotidiana, condiciona el cuerpo y permite fortalecer al sistema inmunológico”.

Por otro lado, se refiere a la poca conciencia respecto de todas las variables de seguridad que conlleva el conducir este vehículo de dos ruedas: “Hay bastante difusión en cuanto a su uso, sin embargo, no se concientiza en cuanto al uso correcto de este medio de transporte”.

El ingeniero en seguridad y prevención de riesgos asevera que “no hay cuidado de respetar la vía del ciclista; y el ciclista, por su parte, de respetar las normativas de tránsito. Si es utilizado como medio de transporte, debiera estar afecto a un programa de formación para asegurarse que las personas van a tener los conocimientos respecto de las bicicletas”.

Acerca de las ciclovías indica que hay que incrementarlas, pero también acondicionar la ciudad para este propósito. “Se debe invertir en este tema. Hay que establecer que, si se aumentan las ciclovías, con la inversión que conlleva, también debe haber un mecanismo para formar ciclistas en cuanto al uso seguro”.

En relación a esto, consultado por la gran cantidad de personas trabajando en reparto a domicilio, por ejemplo en aplicaciones para el despacho de comida, señala que “no existe validación de competencias o de conocimientos para quienes realizan delivery. En algunos casos, no respetan la luz roja, dado que van en contra del tiempo para entregar sus pedidos, van apresurados. En general, no respetan las señales de tránsito”.

Para concluir, Antonio Zúñiga reflexiona acerca de tomarnos en serio esto, ya que “además de un tema recreativo, se debe generar conciencia que el uso de la bicicleta como medio de transporte conlleva una responsabilidad, con uno mismo, con el entorno, y para eso hay que tomar acciones concretas en cuanto a medidas de inversión y de planificación”.

