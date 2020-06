Estas son las cuatro recomendaciones claves de limpieza de ropa para combatir en Covid en tiempo de cuarentena

Sin lugar a dudas el lavado de manos y el uso de mascarillas son fundamentales para mantenernos protegidos del Coronavirus, aún así existe otro factor importante que tener en cuenta; el lavado de la ropa. Hasta el momento no se ha determinado cuántos días permanece el virus en las telas de la ropa.

Sin embargo, varias de nuestras prendas de vestir pueden estar elaboradas de material sintéticos o pueden tener partes metálicas o plásticas como cierres y botones en las que el virus podría sobrevivir desde horas a días.

Según un estudio de The New England Journal of Medicine que analizó la duración del SARS-CoV 2 y del SARS-CoV 1 en cinco condiciones ambientales: aerosoles, plástico, acero inoxidable, cobre y cartón, el coronavirus puede permanecer hasta 3 días en superficies de plástico y acero inoxidable.

Consejos para llegar a casa después de haber estado en el exterior

Colocar la ropa sucia en bolsa para lavar de inmediato, no sacudir las prendas de vestir para evitar que el virus se disperse. Lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón.

Se debe lavar la ropa con detergente tanto líquido como polvos son recomendados. Si no se tiene una secadora, el secado de la ropa debe ser realizado en ambientes ventilados con luz solar.

Al lavar la ropa no se debe colocar las prendas muy apretadas en el tambor porque la idea es que se puedan mover libremente para que el lavado sea efectivo. En cuanto a los contenedores de la ropa, estos deben ser desinfectados siempre después de utilizarlos.

Temperatura del agua

A mayor temperatura el virus es menos resistente, la OMS recomienda lavar en un ciclo de agua caliente (60°C – 90°C).

La limpieza con agua fría más un secado completo de la ropa ayuda a eliminar el virus. Hay que tener en cuenta que algunas prendas son más delicadas que otras, siempre es bueno revisar las etiquetas de la ropa y del pack del detergente que se utilice.

Cómo lavar la ropa de algún contagiado

La ropa de cama y todo lo que utilice la persona debe ser lavado regularmente

No se debe sacudir la ropa antes de lavar, y hay que evitar acercar la ropa sucia al cuerpo. No mezclar la ropa del enfermo con otras, para evitar cualquier riesgo de contaminación y evitar tocarse la cara mientras realiza esta labor.

Desinfectar recipientes una vez usados, eliminar guantes y mascarilla una vez realizado el procedimiento, lavarse las manos después de manipular la ropa.

