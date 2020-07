Primera “Expo Online Novios” reúne a decenas representantes del rubro durante este fin de semana

Un rubro muy golpeado durante esta pandemia es el de las bodas, ya que debido a la imposibilidad de realizar celebraciones masivas, muchos matrimonios que estaban agendados han sido postergados, parando además las ventas entre los proveedores de servicios para la realización de estos eventos.

Considerando este ambiente, que tenía a todos los actores en una gran incertidumbre, es que la productora Elephant Color (https://elephantcolor.cl/) tomó la iniciativa y organizó la primera Expo Online Novios, que se realizará este fin de semana, 4 y 5 de julio a través de sus redes sociales y con la participación de más de treinta expositores del rubro.

“Vimos que tanto los proveedores, como los mismos novios estaban bastante tristes por todo lo que está ocurriendo y quisimos levantar el ánimo realizando esta primera Expo Online Novios, que ha tenido una gran aceptación y ha ido sumando a decenas de marcas que estarán durante dos días ofreciendo sus servicios y realizando entretenidos concursos. Ha sido increíble la respuesta, tanto de los novios, como de los expositores y esperamos una gran cantidad de visitas a nuestro Live de Instagram el fin de semana”, señala Daniel Phillips, representante de Elephant Color, organizadores del evento.

La Expo Online Novios, se realizará vía Instagram Live y contará con grandes descuentos para las parejas interesadas, así como charlas y sorteos. Entre los participantes se sorteará un premio mayor de un millón de pesos, así como otros varios concursos, entre los que destaca el que realizará la tienda Nevada Novias, quienes entregarán una GiftCard de 800 mil pesos para canjear por un vestido.

“Estamos muy contentas de participar, y cuando nos presentaron la idea no lo dudamos e inmediatamente nos sumamos. Las Redes Sociales durante estos meses, han sido un gran apoyo, no solo para vender, si no también para estar en contacto permanente con las novias, por lo que no tenemos dudas de que la convocatoria este fin de semana será espectacular. Somos la única tienda que trae vestidos de novias y por lo mismo queremos entregar descuentos, promociones y todo lo que facilite la elección del vestido perfecto”, señala Ingrid Mancilla, diseñadora y socia de Nevada Novias www.nevadanovias.com, quienes estarán transmitiendo el día sábado a las 17:30 horas.

Durante los días del evento, los novios encontrarán proveedores de:

– Vestidos de novias

– Salón de eventos

– Banquetería y producción

– Foto y video

– Wedding Planner

– Entretención

– Maquillaje

– Ceremonias simbólicas

– Accesorios y papelería

– Flores y ramos

– Coros

– Djs e Iluminación

– Pastelería

¿Cómo participar? Todos los interesados podrán conectarse a través del Instagram @ElephantColor, desde el sábado 4 de julio entre las 11:30 y 21:30 horas y el domingo 5 de julio, entre las 11:30 y 20:30 horas. En el Instagram puedes revisar ya toda la programación de ambos días.