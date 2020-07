La nueva apuesta de reconocida marca de montaña para sus deportistas

En la búsqueda de crear el equipo perfecto para actividades outdoor y de modo de cumplir las demandas de sus atletas, The North Face inició un proyecto a largo plazo para crear un tejido impermeable, transpirable, ligero, cómodo, duradero y sobre todo sostenible. Después de tres años de investigación y numerosas pruebas tanto en laboratorios como en terreno, la multinacional presenta, Futureligth, una revolución en la industria outdoor, que permite que el aire circule a través del tejido mientras que el agua permanece en la superficie exterior y no entra al cuerpo.

Durante la confección, los deportistas de élite de esta marca fueron clave a la hora de diseñar prototipos y desarrollar los productos FutureLigh, como también al momento de ponerlos a prueba en situaciones reales, desde la cima del Everest, hasta la primera bajada en esquí desde la 4ª cumbre más alta del mundo, con temperaturas extremas que oscilaban entre -45 oC y 15 oC.

Nanotecnología en el deporte

La nueva “membrana” impermeable y transpirable de fabricación propia de la marca, está conformada por miles de filamentos que crean una estructura 3D en forma de red que no permite el paso de líquido desde el exterior, permitiendo la evacuación de la humedad generada por el cuerpo. Esto, al contrario de otros tejidos impermeables que no dejan entrar humedad, pero no siempre son buenas para permitir que escape de la transpiración desde el interior. Futurelight supera este detalle en su confección, ya que la fibra nanométrica es del tamaño justo para dejar que el aire circule a través de la membrana mientras que el agua permanece en la superficie exterior del tejido.

Prendas confeccionadas en un 90% por materiales reciclados

Para cumplir con las demandas de sostenibilidad las tres capas del tejido estén confeccionadas en un 90% por materiales reciclados. La tela usa un revestimiento resistente al agua DWR (Durable Water Repellent) que no contiene compuestos sintéticos, lo que la convierte en la tela menos contaminante que haya creado la marca. También durante el proceso de fabricación se han usado técnicas más ecológicas y sostenibles que reducen considerablemente la cantidad de agua utilizada, además de producir menos desechos.